Черчесов допустил, что Жирков, Дзюба и Кудряшов завершат карьеру в сборной России

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной России Юрий Жирков, Артем Дзюба и Федор Кудряшов могут в теории принять решение о завершении карьеры в национальной команде. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

В среду технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу тренерского штаба на чемпионате Европы. Сборная России завершила выступление на турнире, заняв последнее, четвертое место в группе B.

"С Жирковым общался недавно, не знаем, что будет дальше. Он заканчивает уже шестой год, но я находил слова, чтобы он оставался у нас. У Кудряшова сейчас нет клуба, не знаю, что Дзюба решит по своей карьере в сборной. Есть опытные игроки, которые могут принять решение по карьере в сборной", - сказал Черчесов.

Жиркову 37 лет, в его активе 105 матчей за сборную России, 34-летний Кудряшов сыграл за национальную команду 45 матчей. Дзюбе 32 года, он является капитаном сборной, в составе команды провел 55 матчей и забил 30 мячей.