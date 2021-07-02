{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада в Токио

Песков призвал видеть плюсы в том, что МОК признал медведя символом России

Ранее стало известно, что национальной команде запретили использовать изображение медведя на купальниках на Олимпиаде в Токио
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Кремль видит в том числе и плюсы в ситуации с российскими синхронистками, которым запретили выступать в купальниках с изображением медведя на Олимпийских играх в Токио. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На эту тему
Синхронисткам России запретили выступать на Играх с изображением медведя на купальниках
Синхронисткам России запретили выступать на Играх с изображением медведя на купальниках

"Есть определенные решения МОК (Международного олимпийского комитета), их нужно выполнять. Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны: в МОК официально признали медведя символом России, это тоже неплохо", - заметил представитель Кремля.

Ранее пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что национальной команде запретили использовать изображение медведя на купальниках на Олимпиаде в Токио.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступят на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо национального гимна на церемониях награждения будет использоваться фрагмент из первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Теги
Песков, Дмитрий СергеевичОлимпиада в Токио
Евро-2020
Черчесов заявил, что Кокорин сейчас не является кандидатом в сборную России
Нападающий с января выступает за итальянскую "Фиорентину"
Черчесов заявил, что Кокорин сейчас не является кандидатом в сборную России
Читать полностью