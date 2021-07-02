{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Песков: вопрос об отставке Черчесова решает не Кремль

Во время ежегодной прямой линии Владимир Путин отметил, что поражения сборных России по хоккею и футболу показали необходимость изменений, в том числе и в кадровой составляющей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Кремль не может принимать решение об отставке главного тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова и не считает возможным обсуждать данную тему, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На эту тему
Путин призвал подумать о кадровых решениях в сборных России по хоккею и футболу
Путин призвал подумать о кадровых решениях в сборных России по хоккею и футболу

"Не Кремлю принимать такие решения (об отставке главного тренера сборной по футболу)", - сказал представитель Кремля. При этом он напомнил, что ранее глава государства Владимир Путин высказал свое мнение по кадровым изменениям в сборной. "Я не считаю возможным здесь что-то говорить на эту тему", - добавил Песков.

Во время ежегодной прямой линии 30 июня Путин отметил, что поражения сборных России по хоккею и футболу показали необходимость изменений, в том числе и в кадровой составляющей.

Сборная России по футболу на текущем чемпионате Европы не сумела выйти в плей-офф, заняв с тремя очками последнее, четвертое место в таблице группы В и потерпев два разгромных поражения.

Теги
Песков, Дмитрий СергеевичЕвро-2020
Евро-2020
Черчесов заявил, что Кокорин сейчас не является кандидатом в сборную России
Нападающий с января выступает за итальянскую "Фиорентину"
Черчесов заявил, что Кокорин сейчас не является кандидатом в сборную России
Читать полностью