Песков: вопрос об отставке Черчесова решает не Кремль

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Кремль не может принимать решение об отставке главного тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова и не считает возможным обсуждать данную тему, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин призвал подумать о кадровых решениях в сборных России по хоккею и футболу

"Не Кремлю принимать такие решения (об отставке главного тренера сборной по футболу)", - сказал представитель Кремля. При этом он напомнил, что ранее глава государства Владимир Путин высказал свое мнение по кадровым изменениям в сборной. "Я не считаю возможным здесь что-то говорить на эту тему", - добавил Песков.

Во время ежегодной прямой линии 30 июня Путин отметил, что поражения сборных России по хоккею и футболу показали необходимость изменений, в том числе и в кадровой составляющей.

Сборная России по футболу на текущем чемпионате Европы не сумела выйти в плей-офф, заняв с тремя очками последнее, четвертое место в таблице группы В и потерпев два разгромных поражения.