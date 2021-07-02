Сквозь зной и пыль. В Омске стартовало ралли "Шелковый путь"

ОМСК, 2 июля. /ТАСС/. Несколько сотен жителей Омска, несмотря на сильную - до +35 градусов - жару, собрались в пригородном поселке Светлый, чтобы поприветствовать участников ралли "Шелковый путь". Отсюда в пятницу стартовал первый этап международного соревнования, до финиша в монгольском Улан-Баторе спортсменам предстоит преодолеть 5 250 км. Начало июля в Омске традиционно выдается жарким, но в этом году особенно знойно и пыльно - дождя не было уже неделю. Первыми на сухую трассу вышли мотоциклисты и водители квадроциклов. В открытом поле у учебного центра ВДВ, где обычно происходят стрельбы, укрыться от солнца негде, и спортсмены в полном защитном обмундировании кучковались в тени двух одиноких деревьев, ожидая своей очереди на старт. Финальный отсчет - и очередной участник заезда с ревом и пробуксовкой уносится вперед, быстро скрываясь из вида в клубах пыли.

На эту тему Ралли "Шелковый путь" будет проходить как минимум до 2025 года

"Жара - не проблема, плохо, что пыль - и, похоже, так будет все десять дней, - рассказал ТАСС участник соревнований Александр Максимов. - Когда ты догоняешь кого-то, то из-за пыли сложно обогнать. Да и оторваться от преследователей сложно, твою пыль видно за несколько километров. А когда обгоняют машины, то долго не можешь ехать. И ладно бы ветер был, а так, слабый ветерок не сдувает". Мотоциклистам и водителям квадроциклов приходится сложнее, чем другим участникам соревнований, не только из-за погоды. В отличие от экипажей внедорожников, багги и грузовиков у них нет штурмана, который читает карту, с маршрутом им приходится знакомиться на ходу. Как рассказал ТАСС министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц, каждый участник заезда получает сведения о трассе лишь за 20 минут до старта. "В этом вся прелесть ралли - они не знают маршрута, и искусство штурмана и пилота заключается в том, чтобы прочитать его и преодолеть на скорости. Это один из основных принципов автоспорта", - считает он. В преддверии старта члены экипажей в последний раз проверили все оборудование и технические узлы машины. В стороне расположились врачи и сотрудники МЧС со спецоборудованием. "Не дай бог авария, мы здесь наготове. Вон, вертолет стоит. Само собой, надеемся так в тени и проваляться до конца этапа", - смеется один из спасателей. Импульс для автоспорта Вслед за мотоциклами и квадроциклами стартовали внедорожники и багги. "В отличие от больших машин у нас ограничение по скорости 130 км/час, у них 180 км/ч, - рассказал ТАСС пилот багги Павел Лебедев. - Зато у багги очень большой ход подвески, 600 мм, плюс у нас вес всего тонна". Внедорожники, несмотря на замену металлического кузова на карбоновый, весят почти вдвое больше, поэтому на бездорожных участках пилоты багги рассчитывают получить существенное преимущество.

На эту тему Чагин рассказал о мерах защиты от коронавируса участников ралли "Шелковый путь"