Черчесов не против, если основным вратарем сборной России по футболу будет Сафонов

В первом матче группового этапа чемпионата Европы место в воротах российской команды занял Антон Шунин из московского "Динамо", в двух следующих играх ворота защищал Сафонов.

МОСКВА, 2 июля. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не против, если основным голкипером национальной команды станет вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов. Об этом Черчесов заявил на пресс-конференции.

"Не мы первая страна, когда игрок уровня [Игоря] Акинфеева заканчивает, сложно принять то или иное решение. Мы доверились опытным - [Маринато] Гилерме и Шунину. Посчитали, что крупный турнир должен начать опытный Шунин. Во время и после игры случаются какие-то вещи", - сказал Черчесов.

"Как только у нас появилась возможность, Сафонов с поляками [в товарищеском матче перед чемпионатом Европы] сыграл 30 минут. Молодому вратарю надо вовремя дать войти и сыграть за сборную, мы видим его потенциал. Первым номером будет Сафонов? Я не против", - добавил он.

Российская сборная на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе В. Турнир завершится 11 июля.