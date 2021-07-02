Лыжник Большунов надеется в течение недели вернуться к тренировкам в полном объеме

ПЕНЗА, 2 июля. /ТАСС/. Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов рассчитывает в течение недели начать тренировки в полном объеме после полученной травмы. Об этом спортсмен сообщил на пресс-конференции в Пензенском госуниверситете (ПГУ), где в пятницу получил диплом об окончании вуза.

Ранее старший тренер национальной команды Юрий Бородавко сообщил ТАСС, что Большунов не смог полноценно отработать первый сбор в Крыму из-за травмы.

"Подготовка идет. Единственное, пока со здоровьем есть некие проблемы, но, по идее, они решаемые. И надеюсь, что через несколько дней, в течение недели я начну тренироваться в полном объеме и смогу достойно готовиться, целенаправленно [к Олимпиаде]", - отметил Большунов.

Спортсмен отказался отвечать на вопрос о характере травмы. При этом он уточнил ТАСС, что 3 июля вылетает в Италию для участия в сборах. По словам Большунова, спортсмены сборной уже привыкли к ограничениям из-за коронавируса. "Сейчас сказать, что подготовка срывается было бы неправильно, все идет по своему плану, и уже есть опыт прошлого года - что делать, какие меры предпринимать", - добавил он.

По его мнению, в мужской сборной есть конкуренция между спортсменами. "Она особенно проявляется на первых стартах, когда идут отборы. Когда начинаются главные старты, она почему-то угасает", - заметил лыжник. Говоря о планах на предстоящую зимнюю Олимпиаду, Большунов отметил, что "на этих Олимпийских играх нужно показать результат, который будет не хуже, чем на прошедших".

В сезоне-2020/21 Большунов во второй раз стал победителем Кубка мира, выиграл престижную многодневку "Тур де Ски" и завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне).