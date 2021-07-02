Черчесов готов покинуть пост главного тренера сборной России, если ему скажут "стоп"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов готов покинуть свой пост, если ему скажут "стоп". Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал результат команды на чемпионате Европы неудовлетворительным.

"Дайте встретиться с руководителем. Государственную должность просто так не оставляют, - заявил Черчесов. - Еще раз повторю, меня приглашать не надо. Я работу делаю - как только скажут "стоп", все".

"Я представляю государство, страну - я это не делю, для меня это одно и то же. Когда слушаешь экспертов, у меня все время возникает ощущение, что есть штабные офицеры, а есть полевые командиры. Я себя чувствую полевым командиром. Как говорят в Осетии - кто-то был на войне, кто-то про войну рассказывает, все-таки штабной офицер меньше знает, чем полевой командир", - добавил тренер.

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Россияне одержали победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпели два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).