Лыжник Большунов заявил, что не обижен на Клебо, который не поздравил его со свадьбой

ПЕНЗА, 2 июля. /ТАСС/. Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов не обижен на трехкратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо за то, что тот не поздравил его со свадьбой. Об этом российский спортсмен рассказал ТАСС.

В апреле 2021 года Большунов женился на российской лыжнице Анне Жеребятьевой. По словам спортсмена, он пригласил на торжество Клебо, но тот не смог приехать из-за съемок в шоу.

"Нет, мы не встречались, - ответил Большунов на вопрос о том, поздравил ли его Клебо. - На что мне обижаться? Нет, конечно".

В марте Большунов отмечал, что у него есть желание потренироваться вместе с Клебо, однако это задумка не была воплощена в жизнь. "Из-за пандемии с этим сейчас сложно. Тем более лететь в Норвегию и сидеть две недели на карантине - такое себе удовольствие", - добавил собеседник агентства.

В марте в ходе старта на 50 км на чемпионате мира в Обертсдорфе Клебо на финише сломал лыжную палку Большунова, финишировал первым, но впоследствии был дисквалифицирован за нарушение правил. Большунов в итоге стал серебряным призером в марафоне на 50 км. На том турнире Большунов также выиграл золото в скиатлоне, серебро - в эстафете и бронзу - в командном спринте. Кроме того, в сезоне-2020/21 Большунов во второй раз стал победителем Кубка мира, выиграл престижную многодневку "Тур де Ски".

Клебо является трехкратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира.