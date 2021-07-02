Чемпион мира Кроос завершил карьеру в сборной Германии по футболу

Сборная Германии в 1/8 финала чемпионата Европы проиграла англичанам со счетом 0:2 и завершила выступление на турнире.

"Я очень хотел, чтобы мы выиграли чемпионат Европы. Я долгое время принимал решение, уйти после турнира. Мне давно стало ясно, что я не поеду на чемпионат мира 2022 года в Катаре", - написал Кроос.

"Я хочу полностью сосредоточиться на своей игре в "Реале" на следующие несколько лет. Для меня было большой честью носить эту футболку так долго, я делал это с гордостью и страстью. Я хочу сказать большое спасибо [главному тренеру] Йоахиму Лёву, он сделал меня игроком сборной и чемпионом мира, мы писали историю успеха", - добавил он.

Кроосу 31 год, в составе национальной команды он провел 106 матчей, в которых забил 17 мячей. Он стал победителем чемпионата мира 2014 года. Также в его активе бронзовые медали мирового первенства (2010) и чемпионатов Европы (2012, 2016).