ЦСКА и "Локомотив" сыграют в квалификации женской Лиги чемпионов с "Суонси" и ПСВ

ТАСС, 2 июля. Российский футбольный клуб ЦСКА сыграет с валлийским "Суонси" в квалификации женской Лиги чемпионов. Жеребьевка прошла в пятницу.

Согласно новому формату, квалификация пройдет в два раунда, оба из которых поделены на "путь чемпионов" и "путь представителей лиг".

ЦСКА сыграет в "пути чемпионов", который состоит из 11 групп по 4 команды (кроме 11-й группы). Футболистки ЦСКА сыграют в группе 6. В случае победы в одноматчевом противостоянии над "Суонси" российский клуб выйдет в финал своей группы, где встретится с лучшей командой пары "Аполлон" (Кипр) - "Динамо" (Болгария). Победители каждой из групп выйдут во второй квалификационный раунд.

Дебютант турнира российский "Локомотив" сыграет в "пути представителей лиг", в полуфинале группы 4 команда встретится с нидерландским ПСВ. Победитель данной встречи сыграет с победителем пары "Арсенал" (Англия) - "Окжетпес" (Казахстан).

Матчи пройдут 18 августа. По итогам квалификации 16 команд выйдут в групповой этап, который стартует 5-6 октября.

ЦСКА является действующим чемпионом России, "Локомотив" - обладателем кубка страны.