Андрей Рублев вышел в четвертый круг Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:4, 6:2, в пользу 23-летнего россиянина, который посеян под пятым номером. В четвертом круге он сыграет с победителем матча между посеянным девятым на турнире аргентинцем Диего Щварцманом и венгром Мартоном Фучовичем, идущим на 48-й позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Рублев занимает седьмое место в рейтинге ATP и является обладателем восьми титулов ATP. На турнирах Большого шлема он четырежды выходил в четвертьфинал, на Уимблдоне он впервые сыграет в четвертом круге.

Фоньини 34 года, он посеян на турнире под 26-м номером, в мировом рейтинге располагается на 31-й строчке. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2011). На Уимблдоне он ни разу не проходил дальше третьего круга.

Уимблдон является третьим в календаре турниром Большого шлема, призовой фонд соревнований составляет более €40 млн. Рекордсменом по победам в мужском одиночном разряде является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир восемь раз. Уимблдон проводится в 134-й раз, из-за пандемии коронавируса в прошлом году турнир не состоялся. Соревнования завершатся 11 июля.