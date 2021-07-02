Футбольный клуб "Чайка" переведен в ПФЛ из-за организации договорных матчей

ТАСС, 2 июля. Футбольный клуб "Чайка" из Ростовской области переведен из Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Олимп - Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял такое решение за организацию трех договорных игр с участием клуба из Ростовской области.

Договорными признаны матчи первенства ПФЛ "Чайка" - "Ангушт" (Назрань) (5:0), прошедший 21 октября 2018 года, "Чайка" - "Дружба" (Майкоп) (1:0), сыгранный 3 августа 2018 года, а также игра 1/32 финала Кубка России сезона-2018/19 "Чайка" - "Армавир" (2:0), который состоялся 22 августа 2018 года.

Помимо понижение в лиге КДК РФС принял решение запретить пожизненно заниматься футболом исполнительному директору "Чайки" Олегу Баяну и арбитру Сергею Костевичу. Инспектор РФС Валерий Булыгин отстранен от любой футбольной деятельности на пять лет.

Согласно регламенту место "Чайки" в ФНЛ в следующем сезоне должна занять "Томь", которая заняла 18-е место в прошедшем розыгрыше и вылетела из первенства.

В 2019 году "Чайка" также была участником дела о договорном матче. Тогда клуб обвинялся в участии в договорной встрече с новороссийским "Черноморцем" в рамках первенства ПФЛ. По итогам расследования ряд участников той встречи получил отстранения на один и три года.

"Чайка" в прошлом сезоне заняла 12-е место в ФНЛ, набрав в 42 матчах 56 очков.