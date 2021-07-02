Свердловские власти выделили еще 2,3 млрд рублей на подготовку к Универсиаде-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о выделении субсидии в 2,3 миллиарда рублей из областного бюджета на строительство и реконструкцию спортивных объектов к Универсиаде-2023. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона в пятницу.

"Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021-2023 годах на строительство и реконструкцию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спором в рамках подготовки в проведению Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге", - говорится в документе.

Средства на строительство получат Екатеринбург и Верхняя Пышма в течение трех лет. В 2021 году на Универсиаду будет выделено 556 млн рублей, в 2022-м - 1,6 млрд рублей, а в 2023-м - 145 млн рублей.

При этом предыдущее постановление, которое вышло 4 февраля 2021 года, утратило силу.

Общий объем финансирования программы, согласно утвержденному постановлению правительства РФ, составляет 58 млрд 597 млн рублей, в том числе средств федерального бюджета - 13 млрд 832 млн, средства субъекта РФ (Свердловской области) - 13 млрд 832 млн, и внебюджетные источники - 28 млрд 529 млн рублей. Также правительство России дополнительно выделило еще 10 млрд рублей.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.