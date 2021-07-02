Российские легкоатлеты будут соревноваться на Олимпиаде в форме с символикой ОКР

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские легкоатлеты на Олимпиаде в Токио будут выступать в форме с символикой, утвержденной Олимпийским комитетом России (ОКР). Об этом ТАСС сообщила исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

29 июня ВФЛА обнародовала список из 10 спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Токио. Согласно критериям отбора, утвержденным международной федерацией, в список олимпийцев должны были войти только те выполнившие квалификационный норматив спортсмены, кто получил нейтральный статус.

"Скорее всего, легкоатлеты будут выходить на старт на Олимпиаде в Токио в форме Nike (контракт ВФЛА с компанией закончился в 2020 году - прим. ТАСС), - сказала Привалова. - На форме будет размещена одинаковая для всех видов спорта эмблема или символика, утвержденная Олимпийским комитетом России".

На всех чемпионатах мира и Европы, проходивших с 2017 по 2019 год, российские легкоатлеты в связи с поражением ВФЛА в международных правах вынуждены были выступать в нейтральной форме и под флагом международной или европейской федераций.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.