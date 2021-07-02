Пока не скажут "стоп". Черчесов не собирается уходить из сборной России после Евро

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов провел пресс-конференцию по итогам выступления команды на чемпионате Европы. В самом начале 2,5-часового мероприятия специалист заявил, что детального разговора с руководством Российского футбольного союза (РФС) о продолжении им работы со сборной еще не было. Сборная России по футболу завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Команда под руководством 57-летнего специалиста одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4). Россияне с разницей забитых и пропущенных мячей "-5" с тремя очками оказались ниже датчан ("+1") и финнов ("-2"), которые также набрали по три очка.

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30 июня технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу тренерского штаба сборной России на чемпионате Европы. До этого с аналогичной оценкой игры команды выступали министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Российского футбольного союза Александр Дюков. При этом по итогам заседания несколько членов комитета заявили, что поддержали Черчесова, поскольку причиной неудачного результата на Евро стал недостаток мастерства футболистов сборной. "По поводу отставки и громких фраз. Никогда не думал, что буду к этому спокойно относиться. Мы спокойно, по-деловому решим [подавать или не подавать в отставку]. Детального разговора с моим руководством не было", - заявил Черчесов. Главный тренер сборной России отметил, что на заседании технического комитета РФС он не высказывался об игроках и уровне их мастерства. "Члены техкома могут говорить, их слова были. Я отвечаю за каждое сказанное слово, а у членов техкома есть свое мнение, каждый из них волен его высказывать", - подчеркнул он. Государственная должность и слово "стоп" Черчесов во время пресс-конференции подчеркивал, что считает работу в качестве главного тренера сборной России государственным делом и отрицательно ответил на вопрос о том, планирует ли он заняться политикой после завершения тренерской карьеры. Также специалист отметил, что его мысли на сегодняшний день посвящены тому, как обыграть команду Хорватии в матче отборочного турнира к чемпионату мира - 2022, который состоится 1 сентября. После трех матчей хорваты и россияне занимают первое и второе места в турнирной таблице группы H соответственно, набрав по шесть очков. "Дайте встретиться с руководителем (президентом РФС Александром Дюковым - прим. ТАСС). Государственную должность просто так не оставляют. Еще раз повторю, меня приглашать не надо. Я работу делаю - как только скажут "стоп", все", - отметил Черчесов.

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30 июня состоялась ежегодная прямая линия президента РФ Владимира Путина, в рамках которой поднимался вопрос о последних результатах российских команд в футболе (невыход в плей-офф Евро-2020) и хоккее (поражение от выступавшей в неоптимальном составе сборной Канады в 1/4 финала чемпионата мира). Глава государства назвал результаты российских футболистов и хоккеистов фактом, который "не может остаться незамеченным". "Нужно подумать, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу в сборных, и вместе с ними подумать о том, что можно изменить сейчас в кадровой составляющей и в футболе, и в хоккее, но не посыпая голову пеплом и рассчитывая на лучшее - у нас, безусловно, потенциал очень хороший", - отметил Путин. На вопрос о том, как лично Черчесов трактовал слова президента России о кадровой составляющей, он ответил: "Это надо выслушать, обсудить с теми, кто сделал позитивное, и что не доделано. Нужно сесть, подумать и принять решение". Сборная может остаться без Дзюбы? Во время пресс-конференции Черчесов отметил, что возрастные футболисты сборной России Юрий Жирков (37 лет), Артем Дзюба (32) и Федор Кудряшов (34) в теории могут принять решение о завершении карьеры в национальной команде. "С Жирковым общался недавно, не знаем, что будет дальше. Он заканчивает уже шестой год, но я находил слова, чтобы он оставался у нас. У Кудряшова сейчас нет клуба, не знаю, что Дзюба решит по своей карьере в сборной. Есть опытные игроки, которые могут принять решение по карьере в сборной", - сказал он.

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Дзюба является капитаном сборной России и одним из лучших бомбардиров (30 голов в 55 матчах). По этому показателю форвард делит первое место с Александром Кержаковым, который завершил карьеру в 2017 году. Отставание от самого результативного игрока в истории советской и российской сборных Олега Блохина составляет 12 мячей. Главный тренер также высказался о фигуре основного голкипера сборной России. Во время чемпионата Европы ворота национальной команды защищали 34-летний Антон Шунин (в матче с бельгийцами) и 22-летний Матвей Сафонов (в матчах с финнами и датчанами). "Не мы первая страна, когда игрок уровня [Игоря] Акинфеева заканчивает (после чемпионата мира - 2018 - прим. ТАСС), сложно принять то или иное решение. Мы доверились опытным - [Маринато] Гилерме и Шунину; посчитали, что крупный турнир должен начать опытный Шунин. Во время и после игры случаются какие-то вещи", - сказал Черчесов, отметив, что не возражает против того, чтобы в дальнейшем первым номером сборной стал именно Сафонов.

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Кроме того, Черчесов объяснил, почему в заявке на чемпионат Европы не оказалось натурализованного бразильского вратаря Маринато Гилерме. По его словам, нужен был голкипер, который сможет выручать. Что касается нападающего Федора Смолова, по словам главного тренера сборной, этот футболист плохо справляется с ролью запасного. "[Александр] Соболев, Дзюба и [Антон] Заболотный забивают больше Смолова, они делают свою работу. Мы выбирали между Смоловым и Соболевым, Заболотный был вне конкуренции", - отметил он. "Роль основного нападающего дана другому в сборной России, - продолжил Черчесов. - На мой вопрос [о том, как он будет справляться с ролью запасного] Смолов дал ответ сам, выложив пост в Instagram (фотография после победы в финале Бетсити - Кубка России с нецензурной подписью, адресованная тем, кто на него не ставил - прим. ТАСС). Помощники сказали: "Да, Саламыч, ты был прав". Если футболист выдал такую реакцию, когда находился в запасе, то такой же пост, возможно, был бы и на Евро", - подчеркнул Черчесов. Слишком воспитанные футболисты Говоря о тактической подготовке к матчам против команд Бельгии, Финляндии и Дании, главный тренер сборной России отметил, что в команде изначально понимали, против кого предстоит играть. "Естественно, игру выстраиваем, чтобы в данном матче сыграть. Мы готовимся, чтобы быть конкурентоспособными. С Бельгией, когда пропускаем из ничего, меняется тактика, плюс в первом тайме у нас сломались [Юрий] Жирков и [Далер] Кузяев", - сказал Черчесов.

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