Носов: российский баскетбол в кризисе из-за большого количества иностранцев в клубах

В четверг сборная России проиграла команде Германии со счетом 67:69 во втором матче квалификации на Олимпийские игры, в первом матче группового этапа в среду российские баскетболисты проиграли мексиканцам со счетом 64:72. Команда заняла последнее, третье место в группе и не вышла в плей-офф квалификационного турнира.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу провалила отбор на Олимпийские игры в Токио по причине отсутствия игроков, соответствующих уровню национальной команды, одна из причин этого в большом количестве легионеров, выступающих в российских клубах. Такое мнение ТАСС высказал двукратный серебряный призер чемпионатов мира по баскетболу Виталий Носов.

"Чтобы дать результат, недостаточно иметь хорошего тренера, менеджера, президента федерации, нужны игроки, а их нет. У нас половина игроков из "Нижнего Новгорода", который попал в "Финал восьми" Лиги чемпионов (третий по силе турнир в Европе - прим. ТАСС), там проиграл и не вышел никуда. Андрей Воронцевич полгода без баскетбола, Тимофей Мозгов три года без баскетбола, не могу оценивать его игру. Если бы меня позвали, я бы два подбора точно взял за 17 минут", - сказал 53-летний Носов.

"Все говорят, что баскетболисты отказались, а отказался кто? Алексей Швед, который сделал больше кого бы то ни было? Виталий Фридзон? Люди, которые 15 лет в сборной, имеют право не ехать. Здесь из "Химок", УНИКСа никого нет не потому, что не хотят, а потому, что нет игроков. Все, кто приносил славу, закончили или заканчивают и хотят посвятить время здоровью", - добавил собеседник агентства.

Мужская сборная России не принимала участия в Олимпиаде 2016 года. "Российский баскетбол переживает кризис с момента, когда количество иностранцев стало просто немереным, а российские игроки сидят на скамейке. У тебя не может появиться игроков, если они не играют в национальном чемпионате, единственный человек, который играл, и было бы здорово, если бы он приехал, это Швед. Смотреть на сборную просто невозможно, хочется плакать от того, какие решения они принимают, какие мячи теряют, как они не могут второй раз подряд на Олимпиаду попасть, мне было очень обидно, - заключил Носов.