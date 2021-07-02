{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

В "Чайке" прокомментировали решение о переводе клуба в ПФЛ

Клуб подвергся санкциям за организацию трех договорных игр

ТАСС, 2 июля. Футбольный клуб "Чайка" внимательно изучит решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), по которому клуб был переведен из Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Олимп - Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), и обсудит дальнейшие действия. Об этом сообщает пресс-служба "Чайки".

На эту тему
Футбольный клуб "Чайка" переведен в ПФЛ из-за организации договорных матчей
Футбольный клуб "Чайка" переведен в ПФЛ из-за организации договорных матчей

В пятницу КДК РФС принял решение о переводе "Чайки" дивизионом ниже за организацию трех договорных игр с участием клуба.

"Руководство клуба внимательно изучит данное решение КДК, обсудит дальнейшие действия и выступит с подробным заявлением в ближайшее время", - говорится в заявлении пресс-службы "Чайки".

Согласно регламенту место "Чайки" в ФНЛ в следующем сезоне должна занять "Томь", которая стала 18-й в прошедшем розыгрыше и вылетела в ПФЛ. "Чайка" в прошлом сезоне заняла 12-е место в ФНЛ, набрав в 42 матчах 56 очков.

Теги
Российский футбол
Евро-2020
Известный болельщик сборной Испании по футболу Маноло рассказал, что ему хорошо в России
Мануэль Касерес-Артесеро приехал в Петербург на матч 1/4 финала Евро между командами Испании и Швейцарии
Известный болельщик сборной Испании по футболу Маноло рассказал, что ему хорошо в России
Читать полностью