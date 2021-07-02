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Уимблдон

Касаткина считает, что оскорбивший ее футболист "Алании" должен как минимум извиниться

Владимир Хубулов написал ряд оскорбительных сообщений в адрес теннисистки в Instagram
Дарья Касаткина EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV
Описание
Дарья Касаткина
© EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисистка Дарья Касаткина считает, что футболист "Алании" Владимир Хубулов, оскорбивший ее в соцсетях, должен как минимум принести извинения. Об этом она рассказала ТАСС.

В четверг Касаткина проиграла Елене Остапенко из Латвии во втором круге Уимблдона со счетом 1:6, 6:3, 6:8, после чего 20-летний Хубулов написал ей ряд оскорбительных сообщений в Instagram.

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"Я уже спокойно реагирую на подобные сообщения, но, так как в этот раз написал профессиональный спортсмен, футболист, который играет в профессиональной команде, это у меня вызвало иные чувства. Непонятно, как спортсмен, который должен понимать, через что атлеты проходят, как это сложно, и, по сути, находящийся со мной в одной лодке, может такое писать. Меня это не то чтобы задело, но я считаю нужным этим поделиться", - сказала она.

"Плюс я считаю, что человек явно нацелен на успехи, результаты, хочет быть известным футболистом, он должен понимать, что он может говорить, а что нет и как себя надо вести. Я бы хотела, чтобы он сделал правильные выводы и как минимум извинился. Клубу "Алания" надо тоже нести ответственность за своих игроков, которые, по сути, являются лицом клуба. Надеюсь, все будут жить дружно, поддерживать друг друга и такой ситуации больше не повторится", - добавила она.

"Алания" ранее принесла извинения Касаткиной за высказывания своего игрока.

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