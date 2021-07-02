РПЛ ожидает получить ответ по допуску зрителей на матч за Суперкубок в Калининграде 5 июля

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) ожидает получить решение от калининградских властей по допуску зрителей на матч за Олимп - Суперкубок России 5 июля. Об этом журналистам сообщил пресс-атташе РПЛ Дмитрий Зеленов.

Перенос Суперкубка России по футболу из Калининграда не обсуждается

В матче сыграют действующий чемпион России петербургский "Зенит" и обладатель кубка страны московский "Локомотив". Встреча запланирована на 17 июля.

"РПЛ подготовила билетную программу на матч Олимп - Суперкубка России, который должен состояться 17 июля в Калининграде, и опубликует ее, как только получит информацию от калининградских властей о порядке допуска зрителей в связи с ограничительными мерами, - сказал Зеленов. - Ожидаем решение местных органов исполнительной власти в понедельник - по итогам совещания в Калининграде".

"Просим отнестись с пониманием, поскольку хотим донести точную информацию до болельщиков, планирующих поездку на матч", - добавил пресс-атташе РПЛ.

1 июля начальник управления информационной политики правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил ТАСС о том, что вопрос о переносе матча за Суперкубок России из Калининграда не обсуждается. Ранее появилась информация о возможном переносе матча из-за того, что власти Калининградской области могут не разрешить допуск зрителей на трибуны в связи с эпидемиологической обстановкой.