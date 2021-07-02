В ЦСКА сообщили, что футболист Шкурин ведет переговоры с другими клубами

ТАСС, 2 июля. Белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин не поехал с командой на второй тренировочный сбор и ведет переговоры с другими клубами. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Ранее портал Co.il сообщил, что интерес к белорусу проявляет "Хапоэль" из Тель-Авива.

Также на сбор не полетели малийский нападающий Лассана Н'Диайе в связи с переговорами с другими клубами и ивуарийский защитник Седрик Гогуа, который в понедельник пройдет дополнительное медицинское обследование в Москве.

Хорватский полузащитник Никола Влашич присоединится к ЦСКА 10 июля из-за выступления на чемпионате Европы. Футболист принял участие в четырех матчах на турнире и забил один гол. Сборная Хорватии дошла до 1/8 финала, где уступила команде Испании в дополнительное время со счетом 3:5.

По итогам сезона-2020/21 армейцы заняли шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и впервые за 20 лет не сыграют в еврокубках.

Второй тренировочный сбор ЦСКА пройдет в австрийском Бад-Тацмансдорфе.