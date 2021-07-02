Известный болельщик сборной Испании по футболу Маноло рассказал, что ему хорошо в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Испанский болельщик Мануэль Касерес-Артесеро, также известный как Маноло-барабанщик, отметил, что ему все нравится в России, куда он приехал, чтобы поддержать сборную Испании в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. Об этом он рассказал ТАСС.

"Это первый матч чемпионата Европы, на который я приехал, - сказал Маноло. - Я приезжал в вашу страну три года назад на чемпионат мира. Изменилась ли Россия за три года? Здесь мне хорошо, но, к сожалению, слишком много контроля из-за пандемии коронавируса".

"Футбол зависит от удачи, на чемпионате мира 2010 года в ЮАР мы проиграли тем же швейцарцам, а потом выиграли турнир. Что касается сегодняшнего матча, то мне очень трудно предсказать точный счет, но могу сказать, что команда Испании находится в очень хорошей форме", - добавил собеседник агентства.

Маноло 72 года, с 1982 года он болеет за "Валенсию", до 2006 года не пропустил ни одного матча клуба. Игру сборной Испании за границей Маноло впервые посетил в 1979 году. С 1982 по 2010 год он не пропустил не одного матча национальной команды. 3 июля 2010 года он не смог поддержать сборную в первой игре чемпионата мира в ЮАР, так как заболел пневмонией. Маноло посетил 10 чемпионатов мира, в том числе был на турнире 2018 года в России.

Чемпионат Европы завершится 11 июля. Матч между командами Испании и Швейцарии станет последним для Санкт-Петербурга. Ранее там прошли матчи Бельгия - Россия (3:0), Россия - Финляндия (1:0), Швеция - Словакия (1:0), Бельгия - Финляндия (2:0), Швеция - Польша (3:2), Польша - Словакия (1:2).