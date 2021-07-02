"Спартак" сыграл вничью со словенским "Браво" в товарищеском матче

ТАСС, 2 июля. Московский "Спартак" сыграл вничью со счетом 2:2 со словенским "Браво" в товарищеском матче. Встреча прошла в Австрии.

В составе "Спартака" отличились Виктор Мозес (52-я минута) и Зелимхан Бакаев (59).

Ранее в пятницу московская команда объявила о подписании двухлетнего контракта с Мозесом. В прошлом сезоне нигериец выступал за столичный клуб на правах аренды, он принадлежал английскому "Челси". За красно-белых в прошедшем сезоне защитник провел 20 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

"Спартак" провел второй товарищеский матч под руководством португальца Руя Витории. В первой игре москвичи потерпели поражение от азербайджанского "Нефтчи" (1:2). В мае специалист подписал двухлетний контракт с российской командой, сменив на посту главного тренера немца Доменико Тедеско.

По итогам прошедшего сезона "Спартак" занял второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов. Московский клуб в первом туре нового сезона чемпионата России 24 июля на выезде сыграет с казанским "Рубином".

Следующий товарищеский матч красно-белые проведут 5 июля против хорватского клуба "Шибеник".