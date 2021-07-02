{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Алания" оштрафовала Хубулова на три месячных оклада за оскорбления теннисистки Касаткиной

В клубе извинились перед теннисисткой за действия футболиста

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Алания" оштрафовал полузащитника Владимира Хубулова на сумму в размере трех месячных окладов за оскорбления в соцсетях теннисистки Дарьи Касаткиной. Об этом сообщает пресс-служба владикавказской команды.

На эту тему
Касаткина считает, что оскорбивший ее футболист "Алании" должен как минимум извиниться
Касаткина считает, что оскорбивший ее футболист "Алании" должен как минимум извиниться

В четверг Касаткина проиграла Елене Остапенко из Латвии во втором круге Уимблдона со счетом 1:6, 6:3, 6:8, после чего 20-летний Хубулов написал теннисистке ряд оскорбительных сообщений.

"Футбольный клуб "Алания" изучил инцидент между игроком и теннисисткой Дарьей Касаткиной. За нанесение репутационного ущерба клубу и неподобающее поведение принято решение оштрафовать Хубулова на сумму в размере трех месячных окладов. Мы еще раз приносим извинения Дарье Касаткиной и желаем успехов в карьере", - говорится в заявлении.

Теги
Российский футбол
Евро-2020
Сборная Испании стала первым полуфиналистом чемпионата Европы по футболу
В матче 1/4 финала турнира испанцы в серии пенальти победили команду Швейцарии в Санкт-Петербурге
Сборная Испании стала первым полуфиналистом чемпионата Европы по футболу
Читать полностью