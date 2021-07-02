"Алания" оштрафовала Хубулова на три месячных оклада за оскорбления теннисистки Касаткиной

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Алания" оштрафовал полузащитника Владимира Хубулова на сумму в размере трех месячных окладов за оскорбления в соцсетях теннисистки Дарьи Касаткиной. Об этом сообщает пресс-служба владикавказской команды.

Касаткина считает, что оскорбивший ее футболист "Алании" должен как минимум извиниться

В четверг Касаткина проиграла Елене Остапенко из Латвии во втором круге Уимблдона со счетом 1:6, 6:3, 6:8, после чего 20-летний Хубулов написал теннисистке ряд оскорбительных сообщений.

"Футбольный клуб "Алания" изучил инцидент между игроком и теннисисткой Дарьей Касаткиной. За нанесение репутационного ущерба клубу и неподобающее поведение принято решение оштрафовать Хубулова на сумму в размере трех месячных окладов. Мы еще раз приносим извинения Дарье Касаткиной и желаем успехов в карьере", - говорится в заявлении.