Чернышенко: результаты сборных России по футболу и хоккею в 2021 году неудовлетворительные

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с участием министра спорта Олега Матыцина оценил выступление сборных России по футболу, хоккею и баскетболу в 2021 году как неудовлетворительное. Комментарий ТАСС предоставлен пресс-службой Чернышенко.

"Игра наших футболистов на чемпионате Европы, поражение хоккеистов в 1/4 финала на чемпионате мира, проигрыш сборной команде Мексики в баскетбольном отборе на Олимпиаду - это не те результаты, которых от нас требуют налогоплательщики и правительство. В ходе прямой линии президент сказал о необходимости принятия кадровых и управленческих решений в спортивной отрасли. Засилье легионеров, перегретый рынок зарплат спортсменов, непрозрачные критерии отбора - все эти проблемы требуют безотлагательных действий", - заявил Чернышенко.

30 июня президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил, что поражения сборных России по хоккею и футболу показали необходимость изменений, в том числе и в кадровой составляющей. Сборная России по хоккею дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где уступила будущему победителю команде Канады со счетом 1:2 в овертайме. Сборная России по футболу на текущем чемпионате Европы не сумела выйти в плей-офф, заняв с тремя очками последнее, четвертое место в таблице группы В и потерпев два разгромных поражения. Сборная России по баскетболу в конце июня - начале июля проиграла командам Мексики (64:72) и Германии (67:69) в рамках квалификации на Олимпийские игры и заняла последнее, третье место в группе, не выйдя в плей-офф квалификационного турнира.

На данный момент сборную России по хоккею возглавляет Валерий Брагин, по футболу - Станислав Черчесов, по баскетболу - Сергей Базаревич.