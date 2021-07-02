Сборная Испании стала первым полуфиналистом чемпионата Европы по футболу

Автогол Закарии стал десятым на текущем чемпионате. До Евро-2020 больше всего мячей в свои ворота было забито на турнире 2016 года - три. За все предыдущие чемпионаты Европы в сумме футболисты забили девять автоголов.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Испанцы на 8-й минуте вышли вперед благодаря автоголу Дениса Закарии. Счет сравнял Джердан Шакири (68). На 77-й минуте с поля за грубое нарушение был удален футболист сборной Швейцарии Ремо Фройлер. В серии пенальти испанцы оказались сильнее - 3:1. Лучшим игроком встречи признали голкипера сборной Испании Унаи Симона, отразившего два удара в послематчевой серии.

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Ранее на Евро-2020 в свои ворота забивали турок Мерих Демирал (Турция - Италия, 0:3), немец Матс Хуммельс (Германия - Франция, 0:1), поляк Войцех Щенсный (Польша - Словакия, 1:2), португальцы Рафаэль Геррейру и Рубен Диаш (Португалия - Германия, 2:4), финн Лукаш Градецки (Финляндия - Бельгия, 0:2), словаки Мартин Дубравка и Юрай Куцка (Словакия - Испания, 0:5), а также испанец Педри (Испания - Хорватия, 5:3 в дополнительное время). Третий автогол случился на стадионе в Санкт-Петербурге, ранее в свои ворота мяч здесь отправляли вратари Щенсный и Градецки.

Во второй раз на нынешнем чемпионате Европы победитель определился в серии пенальти. В четвертьфинальном матче между командами Франции и Швейцарии победу праздновали швейцарцы (3:3, 5:4 - по пенальти). Испанцы после серии пенальти вылетели в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года, уступив сборной России (1:1, 3:4 - по пенальти).

В полуфинале сборная Испании сыграет с победителем четвертьфинальной встречи между командами Бельгии и Италии, которая пройдет в пятницу в Мюнхене. Полуфинальный матч с участием сборной Испании состоится 6 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Испанские футболисты гарантировали себе как минимум бронзовые медали чемпионата Европы, так как матч за третье место на турнире не предусмотрен. Бронзовые награды получат обе сборные, проигравшие в полуфинале.

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Сборная Испании трижды выигрывала чемпионат Европы (1964, 2008, 2012) и один раз завоевывала серебряные медали турнира (1984). Швейцарская команда показала лучший результат в истории на чемпионатах Европы. Швейцарцы приняли участие в финальной стадии турнира в пятый раз.