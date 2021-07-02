Матчи Евро в Санкт-Петербурге посетили более 132,7 тыс. зрителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Общая посещаемость семи матчей чемпионата Европы по футболу на стадионе "Санкт-Петербург" составила 132 752 зрителя. Об этом стало известно после объявления числа болельщиков, пришедших на первый четвертьфинал турнира, в котором встречались сборные Швейцарии и Испании.
Состоявшуюся в пятницу встречу между сборными Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 - по пенальти) посетили 24 764 зрителя. Наибольший интерес у зрителей вызвала стартовая игра Евро-2020 в Санкт-Петербурге, в которой встречались сборные Бельгии и России (3:0, ее посетили 26 264 болельщика). Меньше всего болельщиков пришло на стадион "Санкт-Петербург" на встречу команд Швеции и Словакии (1:0, 11 525 зрителей).
Вместимость стадиона в Санкт-Петербурге составляет 68 134 зрителя. На матчах чемпионата Европы из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, могут присутствовать не более 34 067 болельщиков, что составляет 50% от вместимости арены. В среднем на семи матчах в российском городе присутствовало 18 965 зрителей, трибуны арены на Крестовском острове были в среднем заполнены на 27,8%.
Перенесенный на год вперед из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы стартовал 11 июня, финальный матч состоится 11 июля. Игры турнира проходили в Амстердаме, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене и Севилье. В календаре соревнований осталось шесть игр, они пройдут в Мюнхене (Бельгия - Италия, 2 июля), Баку (Чехия - Дания, 3 июля), Риме (Украина - Англия, 3 июля) и Лондоне (полуфиналы и финал Евро-2020 состоятся 6, 7 и 11 июля).