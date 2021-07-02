{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Гендиректор "Спартака" заявил, что клуб всегда ставит задачу победить в чемпионате России

По итогам прошедшего сезона "Спартак" занял второе место в РПЛ

ТАСС, 2 июля. Московский "Спартак" всегда ставит перед собой цель выиграть чемпионат России по футболу. Об этом заявил генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Цели на сезон? Цель у нас всегда чемпионство. А задача, которая закреплена бюджетом, - второе место и зона Лиги чемпионов. Повторюсь, цель - чемпионство", - сказал Мележиков.

Последний раз "Спартак" становился чемпионом России в 2017 году, опередив на семь очков ближайшего преследователя - московский ЦСКА.

По итогам прошедшего сезона "Спартак" занял второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов. Московский клуб в первом туре нового сезона чемпионата России 24 июля на выезде сыграет с казанским "Рубином".

Теги
Российский футбол
Евро-2020
Энрике: сборная Испании выполнила все требования тренеров в серии пенальти со швейцарцами
Главный тренер испанской команды признался, что был уверен в успешном исходе матча
Энрике: сборная Испании выполнила все требования тренеров в серии пенальти со швейцарцами
Читать полностью