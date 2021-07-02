В оргкомитете российской части Евро остались довольны посещаемостью игр в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Организационный комитет российской части чемпионата Европы по футболу остался доволен тем, сколько болельщиков посетило игры турнира в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

В пятницу в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе состоялся матч 1/4 финала Евро-2020, в котором сборная Испании обыграла команду Швейцарии (1:1, 3:1 - по пенальти). Эта встреча стала последней для российского города в рамках турнира. Семь игр чемпионата Европы в Санкт-Петербурге в сумме посетили 132 752 зрителя. Изначально в северной столице должны были пройти четыре матча финальной части турнира - три встречи группового этапа, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов; в связи с отказом Дублина принять матчи Евро, запланированные в столице Ирландии встречи группы Е перенесены в Санкт-Петербург.

"В условиях начала продажи билетов на три дополнительных матча только 2 июня мы в целом довольны посещаемостью [игр чемпионата Европы в Санкт-Петербурге]", - сказал Сорокин.

На вопрос о том, что нового дало России проведение Евро-2020, собеседник агентства отметил, что каждый турнир такого уровня является опытом для команды и руководителей. "Нашей команде на Евро, которая в основном состояла из тех, кто уже работал на Кубке конфедераций и чемпионате мира, ничего не страшно. Мы готовы к любым поворотам", - добавил он.

Вместимость стадиона в Санкт-Петербурге составляет 68 134 зрителя. На матчах чемпионата Европы из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, могут присутствовать не более 34 067 болельщиков, что составляет 50% от вместимости арены. В среднем на семи матчах в российском городе присутствовало 18 965 зрителей, трибуны арены на Крестовском острове были в среднем заполнены на 27,8%.

Перенесенный на год из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы стартовал 11 июня, финальный матч состоится 11 июля. Игры турнира также проходили в Амстердаме, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене и Севилье. В календаре соревнований осталось шесть игр, они пройдут в Мюнхене (Бельгия - Италия, 2 июля), Баку (Чехия - Дания, 3 июля), Риме (Украина - Англия, 3 июля) и Лондоне (полуфиналы 6 и 7 июля, а также финал).