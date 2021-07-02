Две фан-зоны, пиво и подарки. Как в Петербурге смотрели матч Испания - Швейцария

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Дворцовая площадь в Петербурге впервые за свою историю стала центром притяжения футбольных болельщиков, в пятницу здесь открылась фан-зона чемпионата Европы. Сотни людей пришли посмотреть трансляцию четвертьфинала между сборными Испании и Швейцарии - последней встречи Евро-2020 в Петербурге. Перед началом матча гости фан-зоны не томились в ожидании: ведущие со сцены рассказывали интересные факты из истории чемпионата, проводили викторины. Ответившие правильно на вопросы получили футболки и другие призы.

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Аномальная жара, царившая в городе в последние недели, немного спала, вернулся прохладный петербургский ветер, но в начале матча солнце все равно нещадно палило. Люди расположились прямо на земле перед огромным экраном: кому-то повезло успеть скрыться в тени конструкций фан-зоны, а кто-то сел под лучи вечернего солнца. "Очень здорово сидеть вот так посреди Дворцовой. Я приехал в Петербург в начале чемпионата, болею за Испанию теперь, когда Россия выбыла", - рассказал ТАСС болельщик Давид, приехавший из Ижевска. Перед началом матча ведущий со сцены предложил проверить, за кого болеют сильнее. Овации за сборную Испании оказались громче. Поэтому первый гол испанцев болельщики встретили с большим восторгом: в толпе раздавались радостные крики, аплодисменты. "Я же говорил, забьют!" - крикнул мужчина с испанским флагом на плечах. Люди пришли в фан-зону целыми семьями. Один из самых маленьких болельщиков - годовалый Тамерлан - даже не мог уснуть от обилия эмоций, получив от ведущих небольшой приз на викторине. "Спать хочет, но не может, подарок ведь дали! Для него это все очень ново, мы приехали из Сургута специально на чемпионат. Болеем за красивый футбол, хотя испанцы, конечно, хороши", - рассказал ТАСС отец Тамерлана, Фирдавс.

Петербуржцы по достоинству оценили фан-зону на Дворцовой. "Мне очень нравится, красиво все сделано. Необычно быть здесь, на Дворцовой, и смотреть футбол", - поделился с ТАСС болельщик из Петербурга Герман. В отличие от большинства посетителей фан-зоны на Дворцовой, в прошедшем матче он желал победы сборной Швейцарии. Футбольная деревня Гораздо больше болельщиков пришли посмотреть матч в Футбольную деревню на Конюшенной площади, многие из них захватили с собой пледы, чтобы с удобством устроиться на земле перед огромным экраном. Как передает корреспондент ТАСС, некоторые болельщики начали просмотр матча на Дворцовой площади, а позже переместились в Футбольную деревню. "Здесь, на Конюшенной, особенная атмосфера, здесь живее. Может быть, это потому, что о зоне на Дворцовой площади еще не все знают. Ну и на Конюшенной есть в продаже алкогольное пиво", - объяснил один из "перебежавших" между таймами болельщиков, петербуржец Леонид. Многие надели атрибуты любимых сборных: в толпе мелькали флаги Швейцарии, развевались шарфы с надписью "Spain". "Мы с другом приехали из Москвы. Нам здесь очень нравится, все очень хорошо организовано! Вообще болеем за Англию, а в этом матче - за Швейцарию. Потому что болеть интереснее за темную лошадку", - рассказал ТАСС болельщик Джошуа, приехавший в Петербург с другом Борухом.

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