{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Петкович: сборная Швейцарии доказала, что заслуживала место в полуфинале Евро

Швейцарские футболисты уступили испанцам в матче 1/4 финала Евро в Петербурге в серии пенальти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Швейцарии продемонстрировали волю к победе в матче 1/4 чемпионата Европы против команды Испании и заслуживали место в полуфинале турнира. Такое мнение высказал главный тренер швейцарцев Владимир Петкович, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

На эту тему
Сборная Испании стала первым полуфиналистом чемпионата Европы по футболу
Сборная Испании стала первым полуфиналистом чемпионата Европы по футболу

Основное и дополнительное время матча в пятницу завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти испанцы оказались сильнее - 3:1. С 77-й минуты швейцарцы играли в меньшинстве, за грубое нарушение был удален полузащитник Ремо Фройлер.

"Поздравляю испанцев с победой. Швейцарские игроки были героями сегодня, - сказал Петкович. - Мы доказали, что заслужили место в полуфинале, и покидаем турнир с высоко поднятой головой".

Чемпионат Европы завершится 11 июля.

Теги
Евро-2020
Евро-2020
Энрике: сборная Испании выполнила все требования тренеров в серии пенальти со швейцарцами
Главный тренер испанской команды признался, что был уверен в успешном исходе матча
Энрике: сборная Испании выполнила все требования тренеров в серии пенальти со швейцарцами
Читать полностью