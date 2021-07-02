Петкович: сборная Швейцарии доказала, что заслуживала место в полуфинале Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Швейцарии продемонстрировали волю к победе в матче 1/4 чемпионата Европы против команды Испании и заслуживали место в полуфинале турнира. Такое мнение высказал главный тренер швейцарцев Владимир Петкович, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Основное и дополнительное время матча в пятницу завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти испанцы оказались сильнее - 3:1. С 77-й минуты швейцарцы играли в меньшинстве, за грубое нарушение был удален полузащитник Ремо Фройлер.

"Поздравляю испанцев с победой. Швейцарские игроки были героями сегодня, - сказал Петкович. - Мы доказали, что заслужили место в полуфинале, и покидаем турнир с высоко поднятой головой".

Чемпионат Европы завершится 11 июля.