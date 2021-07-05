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Футбол в России

"Зенит" может ввести свободные от коронавируса сектора на домашних матчах

Первую игру на своем стадионе в новом сезоне петербуржцы проведут 7 августа
"Газпром Арена" Петр Ковалев/ТАСС
Описание
"Газпром Арена"
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Зенит" рассматривает возможность введения на домашних матчах секторов, свободных от новой коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Сезон-2021/22 стартует 17 июля матчем за Олимп - Суперкубок России, в котором встретятся действующий чемпион страны петербургский "Зенит" и обладатель национального кубка московский "Локомотив". Первый домашний матч сине-бело-голубых запланирован на 7 августа. В этот день они на "Газпром Арене" сыграют с "Краснодаром".

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"Мы следим за ситуацией и разделяем общую обеспокоенность, поэтому готовы к возможным мерам, которые предложат нам городские власти после окончания мероприятий в рамках Евро-2020, - сообщили ТАСС в пресс-службе "Зенита". - Опираясь на наш опыт по организации санитарных мер на стадионе по клубной программе чистоты, мы рассматриваем возможность реализации в новом сезоне проекта по созданию абсолютно чистой зоны на трибунах - условные covidfree сектора, куда смогут попасть болельщики, документально подтвердившие, что их здоровью и здоровью окружающих ничего не угрожает".

На вопрос ТАСС о сроках принятия решения по таким секторам в "Зените" отметили, что это "будет зависеть от ситуации в городе".

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