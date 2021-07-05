Матч за Суперкубок России по футболу пройдет при заполняемости в 70% зрителей

1 июля Лысков сообщил ТАСС о том, что вопрос о переносе матча за Олимп - Суперкубок России из Калининграда не обсуждается. Ранее появилась информация о возможном переносе встречи из-за того, что власти Калининградской области могут не разрешить допуск зрителей на трибуны в связи с эпидемиологической обстановкой.

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Разрешенная вместимость стадиона "Калининград" во время матча за Олимп - Суперкубок России по футболу составит не более 70% от максимальной, встречу смогут посетить 24,6 тыс. зрителей. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информационной политики правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

"Вышел протокол оперативного штаба [по Калининградской области], в нем написано: "Разрешить проведение матча за Олимп - Суперкубок России по футболу с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и максимальной заполняемостью трибун не более 70%". Обязательны термометрия [перед входом на стадион] и масочный режим на трибунах", - сказал Лысков.

В матче за Суперкубок России сыграют действующий чемпион страны петербургский "Зенит" и обладатель национального кубка московский "Локомотив". Встреча запланирована на 17 июля.

Максимальная вместимость стадиона "Калининград" составляет 35 212 зрителей. Арена была построена к чемпионату мира - 2018 и приняла четыре игры группового этапа. После завершения мирового первенства сборная России провела на стадионе два матча - против команд Швеции (0:0, Лига наций) и Казахстана (1:0, отборочный турнир чемпионата Европы - 2020).

История Суперкубка России

Матчи за Суперкубок России проводятся с 2003 года, предстоящий розыгрыш станет 19-м в истории. Рекордсменом по числу побед является ЦСКА, выигрывавший трофей семь раз. "Зенит" становился победителем пять раз, "Локомотив" - трижды, казанский "Рубин" - дважды, московский "Спартак" - один раз. Участвовавшие в этом турнире по разу грозненский "Терек" и "Ростов" не выигрывали трофей.

Встреча за этот трофей 12 раз проходила в Москве - игры за Суперкубок России принимали стадионы "Локомотив" и "Лужники" (по пять раз), а также "ВТБ-Арена" и "ВЭБ-Арена" (по одному разу). Матчи турнира также проходили в Краснодаре ("Кубань" - два раза), Самаре ("Металлург"), Ростове-на-Дону ("Олимп-2"), Санкт-Петербурге ("Петровский") и Нижнем Новгороде ("Нижний Новгород").