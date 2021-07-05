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Ралли "Шелковый путь"

Нифонтова рассказала о возгорании багги на финише спецучастка "Шелкового пути"

По словам спортсменки, на ее мотовездеходе оплавился шланг амортизатора

ГОРНО-АЛТАЙСК /Республика Алтай/, 5 июля. /ТАСС/. Мотовездеход (багги) под управлением российской гонщицы Анастасии Нифонтовой не получил серьезных повреждений после возгорания на финише четвертого спецучастка ралли "Шелковый путь". Об этом сообщает пресс-служба гонки.

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Четвертый этап ралли завершился в понедельник в Горно-Алтайске. Нифонтова после финиша спецучастка подъехала в зону дозаправки, после чего машина вспыхнула. Пожар был потушен в считанные секунды, никто не пострадал. Четвертый этап - вторая часть марафонского маршрута, во время которого гонщики сами ремонтируют по мере необходимости свою технику.

"Первые 40 км мы ехали неплохо. В том же самом месте на каменистом поле мы остались без запасок и дальше ехали "шепотом", ведь главное - это финиш", - привели в пресс-службе слова Нифонтовой. "Сгореть ничего не успело, чуть оплавился шланг амортизатора - дело житейское", - добавила она.

Заключительный этап ралли пройдет во вторник. Нифонтова занимает 10-е место в зачете автомобилей.

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