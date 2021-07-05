Международный союз биатлонистов объяснил запрет Павловой надевать винтовку особым образом

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) объяснил, что запрет россиянке Евгении Павловой надевать винтовку особым образом обусловлен правилами техники безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBU.

В воскресенье Павлова опубликовала в Instagram видео, на котором она надевает винтовку после стрельбы оригинальным способом - поворачивая ее вокруг оси перед тем, как закинуть на спину. Видео биатлонистка сопроводила словами: "Попрощаемся. Такого больше не увидим".

"Судьи и официальные лица IBU сообщили Павловой, что такой способ обращения с винтовкой не соответствует правилам техники безопасности на соревнованиях IBU и правилам соревнований", - рассказали ТАСС в пресс-службе организации.

"Нам неизвестно о каком-либо запросе Павловой или Союза биатлонистов России за дополнительными разъяснениями. Запрещается совершать движения с винтовкой, которые могут подвергнуть опасности других или самих участников, например, в этом движении, направляя ее вниз или в сторону других", - добавил собеседник агентства.

Павлова является двукратной чемпионкой Европы, победительницей этапов Кубка мира в составе эстафетных команд. По итогам сезона-2018/19 IBU признал Павлову лучшим новичком.