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Биатлон

Международный союз биатлонистов объяснил запрет Павловой надевать винтовку особым образом

Ранее спортсменка опубликовала видео, на котором она поворачивает винтовку вокруг оси перед тем, как закинуть ее на спину
Евгения Павлова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Евгения Павлова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) объяснил, что запрет россиянке Евгении Павловой надевать винтовку особым образом обусловлен правилами техники безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBU.

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В воскресенье Павлова опубликовала в Instagram видео, на котором она надевает винтовку после стрельбы оригинальным способом - поворачивая ее вокруг оси перед тем, как закинуть на спину. Видео биатлонистка сопроводила словами: "Попрощаемся. Такого больше не увидим".

"Судьи и официальные лица IBU сообщили Павловой, что такой способ обращения с винтовкой не соответствует правилам техники безопасности на соревнованиях IBU и правилам соревнований", - рассказали ТАСС в пресс-службе организации.

 

"Нам неизвестно о каком-либо запросе Павловой или Союза биатлонистов России за дополнительными разъяснениями. Запрещается совершать движения с винтовкой, которые могут подвергнуть опасности других или самих участников, например, в этом движении, направляя ее вниз или в сторону других", - добавил собеседник агентства.

Павлова является двукратной чемпионкой Европы, победительницей этапов Кубка мира в составе эстафетных команд. По итогам сезона-2018/19 IBU признал Павлову лучшим новичком.

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