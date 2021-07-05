В Москве начали возводить площадку чемпионата мира по пляжному футболу

ТАСС, 5 июля. Стартовало возведение площадки для проведения чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 8 июля в Цюрихе. Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа на Фестивальной площади СК "Лужники".

Ранее на данной площадке был проведен европейский отборочный турнир к чемпионату мира 2019 года.

В турнире примут участие сборные России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Украины, Уругвая и Японии.

Чемпионат мира проводится каждые два года, в России турнир пройдет впервые. Чемпионом мира в 2019 году стала сборная Португалии, россияне заняли третье место. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).