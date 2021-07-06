Первый финалист чемпионата Европы по футболу определится во вторник

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Полуфинальная стадия чемпионата Европы по футболу стартует 6 июля. На стадионе "Уэмбли" в Лондоне сыграют сборные Испании и Италии, начало встречи - в 22:00 мск.

Команды Испании и Италии с 2008 года непрерывно встречаются на чемпионатах Европы. На Евро-2008 испанцы выиграли в 1/4 финала (0:0, 4:2 - по пенальти) и впоследствии стали победителями турнира, спустя четыре года команды сначала встретились на групповом этапе (1:1), а затем - в финале, где сборная Испании разгромила соперника (4:0) и выиграла второй Евро подряд. На турнире 2016 года во Франции итальянцы победили в 1/8 финала (2:0).

У подопечных Роберто Манчини есть хороший шанс повторить результат 2016 года. Сборная Италии одержала победы во всех пяти встречах на Евро-2020, а в четвертьфинале победила лидеров мирового рейтинга бельгийцев (2:1). Последние 13 матчей итальянцы выиграли с общим счетом 36:2, а их беспроигрышная серия составляет уже 32 встречи.

Испанцы на Евро смотрятся не так убедительно. Турнир они начали с ничьих в матчах с командами Швеции (0:0) и Польши (1:1). Групповой этап команда Луиса Энрике завершила разгромом словаков (5:0), однако в плей-офф вновь вернулась к ничьим. В игре 1/8 финала с хорватами испанцам потребовалось дополнительное время (5:3), в четвертьфинале со швейцарцами - серия пенальти (1:1, 3:1).

"Будет непростой матч, даже несмотря на отличия Испании от Бельгии, - сказал Манчини. - Матч будет сильно отличаться от нашей предыдущей игры, но трудностей будет не меньше. Испания многие годы доминировала. Сейчас у них сменилось поколение, команда стала моложе, но в ее составе по-прежнему много прекрасных игроков, а также замечательный тренер".

Под вопросом участие в игре полузащитника испанской сборной Пабло Сарабии - у него мышечная травма. У итальянцев серьезная потеря - в матче с бельгийцами тяжелую травму получил защитник Леонардо Спинаццола.

Карасев в игре, на трибунах - англичане

Главным арбитром встречи назначен Феликс Брих из Германии, россиянин Сергей Карасев будет резервным судьей. Для российского арбитра матч сборных Испании и Италии станет шестым на турнире.