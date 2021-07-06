Минспорт и российские сообщества обсудили поддержку сборной России на Играх в Токио

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин и представители национальных спортивных некоммерческих организаций и физкультурно-спортивных обществ обсудили возможность поддержки российской сборной на летних Олимпийских играх в Токио. Встреча прошла во вторник.

В совещании приняли участие представители "Юности России", Российского союза боевых искусств, Профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма России, Ассоциации студенческих спортивных клубов России, Российского движения школьников, физкультурно-спортивных обществ "Локомотив", "Спартак", "Трудовые резервы", Российского союза спортсменов, Союза пенсионеров России, Российского союза молодежи, Всероссийской федерации школьного спорта и других сообществ.

Ассоциация студенческих спортивных клубов России и Всероссийская федерация школьного спорта инициировали всероссийский флешмоб "10 песен чемпионов", в рамках которого любой человек, который захочет поддержать российских олимпийцев, сможет спеть один из хитов и опубликовать в своих соцсетях эту видеозапись с хештегами "Верим в Россию" и "10 песен чемпионов", что потом будет объединено в единую ленту. Также участники встречи предложили поддержать сборную в соцсетях, присоединяя к аватарам пользователей флаг Российской Федерации с олимпийскими кольцами.

"Это была стартовая площадка для креативного диалога - все организации были едины во мнении, что важно поддержать нашу команду, объединить страну вокруг идеи спорта, Олимпийских игр, - сообщил Матыцин по итогам встречи в общении с журналистами. - Олимпийские ценности всегда непреходящи - это солидарность, взаимная поддержка, вера друг в друга, надеюсь, что именно с такими ценностями, такими подходами наша команда будет выступать в Токио. А задача всех граждан нашей страны - создать атмосферу единения, они не смогут поехать в Токио, но энергетика границ не знает".

Министр отметил, что общими усилиями удастся помочь сборной на Олимпийских играх: "За счет таких акций, я абсолютно уверен, вместе нам удастся помочь нашей команде почувствовать, что, хотя они и в Токио, они продолжают оставаться важной частью российского сообщества. В связи с отсутствием символов [из-за санкций в отношении сборной России на Играх] все были едины, чтобы эти символы были представлены в соцсетях и проектах, которые будут реализованы усилиями общественных организаций. Флаг, слова нашего гимна должны быть видимыми, ощущаемыми".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).