Поздняков: ОКР за неделю экипировал 350 российских участников Олимпиады в Токио

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) за неделю обеспечил экипировкой 350 членов российской делегации, которые отправятся на летние Игры в Токио. Об этом журналистам сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

Поздняков назвал подготовку команды России к Олимпиаде в Токио "плановым цейтнотом"

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Ранее во вторник глава комитета охарактеризовал подготовку команды России к Играм в Японии как "плановый цейтнот".

"Плановый цейтнот был и в вопросе экипировки, - сказал Поздняков. - Были недостатки, и Zasport (экипировщик российских олимпийцев - прим. ТАСС) приносит извинения спортсменам. Но мы стараемся сделать комфортной ситуацию для наших олимпийцев".

"За неделю было экипировано 350 человек. В предыдущие годы мы должны были экипировать всех и очень быстро", - добавил президент ОКР.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.