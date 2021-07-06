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Олимпиада в Токио

Поздняков: ОКР за неделю экипировал 350 российских участников Олимпиады в Токио

По словам главы Олимпийского комитета России, в вопросе экипировки был "плановый цейтнот"
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) за неделю обеспечил экипировкой 350 членов российской делегации, которые отправятся на летние Игры в Токио. Об этом журналистам сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

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Ранее во вторник глава комитета охарактеризовал подготовку команды России к Играм в Японии как "плановый цейтнот".

"Плановый цейтнот был и в вопросе экипировки, - сказал Поздняков. - Были недостатки, и Zasport (экипировщик российских олимпийцев - прим. ТАСС) приносит извинения спортсменам. Но мы стараемся сделать комфортной ситуацию для наших олимпийцев".

"За неделю было экипировано 350 человек. В предыдущие годы мы должны были экипировать всех и очень быстро", - добавил президент ОКР.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада в Токио
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