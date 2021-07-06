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Поздняков: часть российских олимпийцев не успеет вакцинироваться перед вылетом на Игры

Президент Олимпийского комитета России отметил, что в Токио уже действуют строгие меры безопасности
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Некоторые члены олимпийской команды России не успеют вакцинироваться перед выездом в Токио на летние Олимпийские игры. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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"В последние месяцы мы ускорили процесс вакцинации, - сказал Поздняков. - К сожалению, не все отнеслись серьезно к предупреждениям, что в июне нас ждет всплеск. Сейчас спортсмены в цейтноте пытаются получить дозу вакцины до отъезда на Олимпийские игры".

"Наш передовой отряд уже там и передает нам информацию о крайне строгих мерах по передвижениям, - подчеркнул он. - Задействованы практически все меры безопасности, все камеры работают. К человеку, выходящему за пределы "пузыря", в тот же момент подходят сотрудники специальных служб и возвращают его на место. Хочу призвать вас и спортсменов четко соблюдать все директивы".

Президент ОКР допустил, что во время Игр в Токио организаторы не смогут реализовывать данные меры. "Когда приедет вся часть олимпийцев, возможно, не смогут так четко контролировать, но сейчас контроль тотальный", - резюмировал Поздняков.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада в ТокиоПандемия COVID-19
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