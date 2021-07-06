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Ралли "Шелковый путь"

Пилот "Камаз-мастер" Сотников отметил роль всей команды в победе в ралли "Шелковый путь"

Заключительный этап ралли прошел во вторник
Дмитрий Сотников Егор Алеев/ТАСС
Описание
Дмитрий Сотников
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 6 июля. Пилот команды "Камаз-мастер" Дмитрий Сотников отметил роль всех членов команды в победе на международном ралли-рейде "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Комментарий пилота приводит пресс-служба "Камаз-мастер".

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Заключительный этап ралли прошел во вторник, его победителем стал белорус Сергей Вязович на МАЗе, который в общем зачете занял второе место. Экипаж Сотникова на последнем этапе стал третьим.

"Нам удалось оправдать усилия команды, на протяжении нескольких месяцев все работали очень напряженно и днем, и ночью, - сказал Сотников. - Поэтому эта награда - для всей нашей команды, для всех болельщиков, для всех, кто помогал строить машину. Хочу поаплодировать всей команде, ни одной технической проблемы в ходе гонки не возникло".

В 2021 году планировалось провести десять этапов ралли "Шелковый путь" с 1 по 11 июля по территории России и Монголии. В субботу отрезок гонки в Монголии был отменен из-за эпидемиологической ситуации, вместо семи этапов в Монголии были проведены три по территории России. Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года. В прошлом году гонка была отменена из-за пандемии коронавируса.

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