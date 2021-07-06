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Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе: чемпионат России по лыжным гонкам в 2022 году, скорее всего, пройдет в Сыктывкаре

Президент Федерации лыжных гонок России отметила, что Ханты-Мансийск не успеет подготовиться к соревнованиям
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сыктывкар является наиболее вероятным кандидатом на проведение чемпионата России по лыжным гонкам в 2022 году. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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Общероссийские федерации по зимним видам спорта до 30 июня должны были предоставить в Министерство спорта РФ план проведения спортивных мероприятий в ближайшем сезоне.

"Мы подали, в графе "регион" стоит "по назначению", пока нет 100% ясности, - отметила Вяльбе, говоря про место проведения следующего чемпионата России. - Скорее всего, Сыктывкар".

Ранее президент Федерации лыжных гонок Югры Сергей Крянин сообщил ТАСС, что Ханты-Мансийск является одним из претендентов на проведение чемпионата России - 2022.

"В Хантах нет гомологации, а сделать все, что необходимо (реконструировать трассу), они просто не успеют", - заметила собеседница ТАСС.

Чемпионат России по лыжным годам 2021 года проходил в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.

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