Матыцин: в вопросе изменения лимита на легионеров в футболе необходим комплексный подход

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вопрос об изменении лимита на легионеров в российском футболе нужно рассматривать в комплексе, поскольку единичное решение не даст необходимого эффекта. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

В настоящее время в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит "8+17" - в заявке каждого клуба на чемпионат может быть максимум восемь иностранных футболистов.

"Давайте все-таки подведем итоги дискуссии - надо рассматривать вопрос о лимите на легионеров в комплексе, единичное решение не даст необходимого эффекта, - заявил Матыцин. - Вопрос в организации системы работы, подготовке кадров, оплате деятельности наших футболистов, лимите на легионеров, работе системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействия с профессиональными клубами. Это целый пласт вопросов, и он требует комплексного подхода. Нужно провести серьезный анализ деятельности совместно с РФС (Российским футбольным союзом - прим. ТАСС) и на основании поручений, которые дал председатель правительства, подготовить наши совместные предложения по повышению эффективности развития футбола в России".

В понедельник Матыцин заявил, что в ближайшее время пройдет заседание экспертного совета Министерства спорта РФ, на котором будет проанализирована работа тренерского штаба сборной России на чемпионате Европы по футболу. Сборная России не сумела выйти в плей-офф чемпионата Европы, заняв с тремя очками последнее, четвертое место в таблице группы В.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал результаты сборной России на чемпионате Европы неудовлетворительными, указав на засилье легионеров в клубах и перегретый рынок зарплат спортсменов.