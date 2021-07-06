Матыцин: вакцинация российской команды перед Олимпиадой в Токио идет в плановом режиме

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вакцинация спортсменов, которые отправятся на Олимпийские игры в Токио в составе российской команды, проходит в плановом режиме, чтобы минимизировать риски заболеваний. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что некоторые члены олимпийской команды России не успеют вакцинироваться перед выездом в Токио.

"Речь идет о плановом режиме, чтобы минимизировать риски заболеваний, - сказал Матыцин. - Уже более 50% вакцинировано, около 20% - переболели, кто-то имеет противопоказания. Наша задача, чтобы команда была максимально защищена. Многие участвовали в соревнованиях, существует определенный регламент активности в период вакцинации".

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.