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Мировой футбол

Защитник Ашраф Хакими перешел из "Интера" в ПСЖ

Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2026 года

ТАСС, 6 июля. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" подписал контракт с бывшим марокканским защитником Ашрафом Хакими. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2026 года.

Хакими 22 года, в прошедшем сезоне он стал чемпионом Италии в составе "Интера". За итальянский клуб защитник провел 45 матчей, в которых забил семь голов.

Хакими является воспитанником мадридского "Реала". В составе испанского клуба он выиграл Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С лета 2018 года марокканец находился в аренде в дортмундской "Боруссии", с которой стал обладателем Суперкубка Германии (2019).

В составе сборной Марокко Хакими сыграл в 36 матчах, забив четыре мяча.

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