Шубенков сравнил свой первый за два сезона международный старт с чемпионатом мира

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Шубенков, занявший третье место в беге на 110 метров с барьерами на турнире в Венгрии, сравнил этот старт с чемпионатом мира. Об этом Шубенков, получивший возможность выступать на международных соревнованиях после двухлетнего перерыва, рассказал ТАСС.

"Все хорошо у меня, я как первый раз приехал. Этот старт для меня как чемпионат мира был. Все очень непривычно пока, но привыкать к этому приятно. Но понимаю, что еще есть над чем работать", - признался спортсмен.