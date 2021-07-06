Тренер Шубенкова назвал достойным выступление спортсмена на первом международном старте

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, ставший третьим на турнире в Венгрии, показал достойный результат для первого международного старта за последние два сезона. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.
"Мы сегодня впервые за два сезона появились на международных соревнованиях, где бежала практически вся мировая элита, - заметил Клевцов. - Не все у Сергея получилось, на старте он засиделся в колодках, и вышло так, как было на последнем чемпионате мира в Дохе, где он стал вторым. Но время до Олимпиады еще есть. А то, что получили возможность вернуться в эту тусовку, уже очень хорошо".
"Посоревновались, подзарядились, показали себя достойно. Но есть совершенно четко те моменты, над которыми надо работать. Надеюсь, что все у нас получится", - добавил тренер.
Первое место на турнире в Секешфехерваре занял действующий чемпион мира американец Грант Холлоуэй, показавший результат 13,08 секунды. Вторым стал испанец Орландо Ортега (+0,07). Шубенков проиграл победителю 0,11 секунды. Шубенков, 21 июня признанный невиновным в нарушении антидопинговых правил, 26 июня получил нейтральный статус, необходимый российским легкоатлетам для участия в международных соревнованиях. До турнира в Венгрии последним международным стартом Шубенкова были Всемирные военные игры в китайском Ухане в 2019 году.
Для Шубенкова старт в Венгрии стал последним перед Олимпийскими играми в Токио, 15 июля у спортсмена начнется заключительный этап подготовки на федеральной базе в подмосковном Новогорске.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Предыдущие Игры, проходившие летом 2016 года в Бразилии, Шубенков, победивший на чемпионате мира - 2015, вынужден был пропустить из-за недопуска российских легкоатлетов на главный турнир четырехлетия.