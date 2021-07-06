Тренер Шубенкова назвал достойным выступление спортсмена на первом международном старте

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, ставший третьим на турнире в Венгрии, показал достойный результат для первого международного старта за последние два сезона. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

"Мы сегодня впервые за два сезона появились на международных соревнованиях, где бежала практически вся мировая элита, - заметил Клевцов. - Не все у Сергея получилось, на старте он засиделся в колодках, и вышло так, как было на последнем чемпионате мира в Дохе, где он стал вторым. Но время до Олимпиады еще есть. А то, что получили возможность вернуться в эту тусовку, уже очень хорошо".