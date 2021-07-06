Леонов: украинцы были готовы приехать в Москву на чемпионат мира по пляжному футболу

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Игроки сборной Украины по пляжному футболу были готовы приехать на чемпионат мира в Россию, но решение о том, что команда не выступит на турнире, принято властями страны. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России по пляжному футболу Илья Леонов.
Во вторник первый вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук сообщил ТАСС, что сборная страны не выступит на чемпионате мира. Собеседник агентства отметил, что решение принимали на уровне Министерства спорта и молодежи Украины.
"Мы с ребятами-украинцами хорошо общаемся. Когда они играли в отборе, мы желали им побед", - сказал Леонов.
"Жалко, что сборная Украины не приедет в Россию, а по поводу остального не нам решать, - отметил собеседник агентства. - Наверное, это политика. Знаю, что команда была готова приехать, но это внутреннее решение. Так что здесь даже комментировать что-то не хочется".
Леонов подчеркнул, что между сборными России и Украины в пляжном футболе "нет никакого противостояния". "Мы с ребятами хорошо общаемся вне футбола, иногда, когда возникают какие-то футбольные моменты, можем созвониться и поговорить", - добавил тренер.
Турнир без сборной Украины - данность
Место сборной Украины на чемпионате мира займет команда Швейцарии.
"Мы принимаем это как данность - жеребьевка пройдет без них. Есть те, кого бы хотелось получить в соперники, но не хочется озвучивать и сглазить. Сегодня с Михаилом Викторовичем (старшим тренером сборной России Михаилом Лихачевым - прим. ТАСС) обсуждали жеребьевку, у нас есть видение того, какие команды хотели бы видеть, а есть команды, которые мы считаем неудобными", - отметил тренер сборной России.
Сборная Украины заняла второе место в европейском отборе к чемпионату мира и стала одной из четырех команд из Европы, которые получили право сыграть на турнире, швейцарцы в отборочном турнире заняли пятое место. Всего на соревнованиях выступят 16 команд. Жеребьевка финальной части пройдет 8 июля в Цюрихе.