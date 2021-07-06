Леонов: украинцы были готовы приехать в Москву на чемпионат мира по пляжному футболу

Во вторник первый вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук сообщил ТАСС, что сборная страны не выступит на чемпионате мира. Собеседник агентства отметил, что решение принимали на уровне Министерства спорта и молодежи Украины.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Игроки сборной Украины по пляжному футболу были готовы приехать на чемпионат мира в Россию, но решение о том, что команда не выступит на турнире, принято властями страны. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России по пляжному футболу Илья Леонов.

Сборная Украины по пляжному футболу отказалась от выступления на чемпионате мира в Москве

"Мы с ребятами-украинцами хорошо общаемся. Когда они играли в отборе, мы желали им побед", - сказал Леонов.

"Жалко, что сборная Украины не приедет в Россию, а по поводу остального не нам решать, - отметил собеседник агентства. - Наверное, это политика. Знаю, что команда была готова приехать, но это внутреннее решение. Так что здесь даже комментировать что-то не хочется".

Леонов подчеркнул, что между сборными России и Украины в пляжном футболе "нет никакого противостояния". "Мы с ребятами хорошо общаемся вне футбола, иногда, когда возникают какие-то футбольные моменты, можем созвониться и поговорить", - добавил тренер.

Турнир без сборной Украины - данность

Место сборной Украины на чемпионате мира займет команда Швейцарии.

"Мы принимаем это как данность - жеребьевка пройдет без них. Есть те, кого бы хотелось получить в соперники, но не хочется озвучивать и сглазить. Сегодня с Михаилом Викторовичем (старшим тренером сборной России Михаилом Лихачевым - прим. ТАСС) обсуждали жеребьевку, у нас есть видение того, какие команды хотели бы видеть, а есть команды, которые мы считаем неудобными", - отметил тренер сборной России.

Сборная Украины заняла второе место в европейском отборе к чемпионату мира и стала одной из четырех команд из Европы, которые получили право сыграть на турнире, швейцарцы в отборочном турнире заняли пятое место. Всего на соревнованиях выступят 16 команд. Жеребьевка финальной части пройдет 8 июля в Цюрихе.