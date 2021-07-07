Сборная Италии стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Испании в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в присутствии 57 811 зрителей.
Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В составе сборной Италии отличился Федерико Кьеза (60-я минута), у испанцев мяч забил Альваро Мората (80). В серии пенальти итальянцы оказались точнее - 4:2. В составе итальянцев пенальти реализовали Андреа Белотти, Леонардо Бонуччи, Федерико Бернардески и Жоржиньо, у испанцев отличились Жерар Морено и Тьяго Алькантара. Не реализовали свои попытки итальянец Мануэль Локателли, испанцы Дани Ольмо и Мората.
Лучшим игроком матча был признан Кьеза. Мората стал лучшим бомбардиром в истории сборной Испании на чемпионатах Европы, форвард забил три мяча на текущем турнире и столько же голов на первенстве 2016 года, обогнав Фернандо Торреса, на счету которого пять мячей. Бонуччи догнал по количеству игр на чемпионатах Европы за сборную Италии Джанлуиджи Буффона (по 17, рекорд).
Резервным арбитром встречи был россиянин Сергей Карасев. До этого он работал на турнире резервным арбитром на матче первого тура групповой стадии Австрия - Северная Македония (3:1) и в четвертьфинальной игре между сборными Чехии и Дании (1:2). В роли главного арбитра он дебютировал во втором туре, отработав встречу группы A между командами Италии и Швейцарии (3:0), в третьем туре он обслуживал матч группы F между сборными Германии и Венгрии (2:2). Также он отсудил встречу 1/8 финала между командами Чехии и Нидерландов (2:0).
Сборная Италии заняла первое место в группе А, обыграв команды Турции (3:0), Швейцарии (3:0) и Уэльса (1:0). В 1/8 финала итальянцы в дополнительное время оказались сильнее австрийцев со счетом 2:1, в четвертьфинале итальянские футболисты переиграли бельгийцев (2:1). Сборная Испании заняла второе место в группе Е, сыграв вничью со шведами (0:0) и поляками (1:1) и обыграв словаков (5:0). В 1/8 финала испанцы со счетом 5:3 в дополнительное время обыграли хорватов, в четвертьфинале оказались сильнее швейцарцев (1:1, 3:1 - по пенальти).
Финальный матч состоится 11 июля в Лондоне и начнется в 22:00 мск. Сборная Италии сыграет с победителем второго полуфинала, в котором 7 июля на "Уэмбли" встретятся команды Англии и Дании. Матч за третье место на чемпионатах Европы не проводится, сборная Испании стала бронзовым призером турнира.
Противостояние итальянцев и испанцев на крупных турнирах
В рамках чемпионатов мира и Европы сборные Италии и Испании провели десятый матч, эти команды чаще всех из европейских играли между собой на крупных турнирах.
На чемпионате Европы команды сыграли в седьмой раз, эти сборные встретились на четвертом турнире подряд. В четвертьфинале чемпионата Европы 2008 года испанцы одержали победу (0:0, 4:2 - по пенальти), после чего выиграли турнир. В 2012 году на групповом этапе команды сыграли вничью (1:1), а в финале испанцы разгромили соперника (4:0). Спустя четыре года в 1/8 финала победу одержали итальянские футболисты (2:0).
Сборная Испании трижды становилась чемпионом Европы по футболу (1964, 2008, 2012) и один раз завоевывала серебряные медали турнира (1984). Испанские футболисты стали чемпионами мира 2010 года. Испанцы впервые проиграли в полуфинальном матче крупного турнира. На текущем чемпионате Европы они побили собственный рекорд результативности на крупном турнире, забив 13 мячей.
Сборная Италии под руководством бывшего главного тренера "Зенита" Роберто Манчини не проигрывает на протяжении 33 матчей (13 побед кряду), в последний раз итальянцы потерпели поражение в 2018 году в матче Лиги наций с командой Португалии (0:1). Сборная Италии выиграла чемпионат Европы в 1968 году. Итальянцы дважды становились серебряными призерами турнира (2000, 2012) и один раз - бронзовыми (1988). Итальянские футболисты являются четырехкратными чемпионами мира (1934, 1938, 1982, 2006), дважды завоевывали серебряные медали турнира (1970, 1994) и один раз - бронзовые (1990).
Итальянские футболисты в десятый раз сыграют в финале крупного турнира. По этому показателю среди европейских сборных лидируют немцы, игравшие в решающих матчах чемпионатов мира и Европы 14 раз.