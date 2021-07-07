Сборная Италии стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Испании в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в присутствии 57 811 зрителей.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В составе сборной Италии отличился Федерико Кьеза (60-я минута), у испанцев мяч забил Альваро Мората (80). В серии пенальти итальянцы оказались точнее - 4:2. В составе итальянцев пенальти реализовали Андреа Белотти, Леонардо Бонуччи, Федерико Бернардески и Жоржиньо, у испанцев отличились Жерар Морено и Тьяго Алькантара. Не реализовали свои попытки итальянец Мануэль Локателли, испанцы Дани Ольмо и Мората.

Лучшим игроком матча был признан Кьеза. Мората стал лучшим бомбардиром в истории сборной Испании на чемпионатах Европы, форвард забил три мяча на текущем турнире и столько же голов на первенстве 2016 года, обогнав Фернандо Торреса, на счету которого пять мячей. Бонуччи догнал по количеству игр на чемпионатах Европы за сборную Италии Джанлуиджи Буффона (по 17, рекорд).

Резервным арбитром встречи был россиянин Сергей Карасев. До этого он работал на турнире резервным арбитром на матче первого тура групповой стадии Австрия - Северная Македония (3:1) и в четвертьфинальной игре между сборными Чехии и Дании (1:2). В роли главного арбитра он дебютировал во втором туре, отработав встречу группы A между командами Италии и Швейцарии (3:0), в третьем туре он обслуживал матч группы F между сборными Германии и Венгрии (2:2). Также он отсудил встречу 1/8 финала между командами Чехии и Нидерландов (2:0).