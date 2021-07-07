Рекорд все ближе. Сборная Италии вышла в финал чемпионата Европы

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Первым финалистом чемпионата Европы по футболу стала сборная Италии. В ожесточенном противостоянии с испанцами на "Уэмбли" подопечные Роберто Манчини вырвали победу в серии послематчевых пенальти.
Днем в Лондоне ничего на говорило о предстоящем матче: фан-зона на Трафальгарской площади пустовала, на центральных улицах тоже было не до гуляний - в жизнь города частенько вмешивался дождь. Приближение футбольного шоу ощущалось уже перед стадионом: километровый променад, что разделяет станцию метро и "Уэмбли", начал притягивать болельщиков команд за четыре часа до начала игры. Здесь фанаты ели, пили и пели - разогревались в ожидании одного из самых интересных противостояний в мировом футболе.
Матч сборных Испании и Италии на Евро - классика, с 2008 года ни один чемпионат Европы не обходится без их противостояния. Скучно не было ни разу. Вот и сейчас команды не подвели, подарив зрителям красивую игру: действовали быстро, темпераментно, умело развивали атаки через качественный контроль мяча.
Единственный серьезный недостаток игры - слабая реализация, встреча могла завершиться с гораздо большим количеством голов. И корить себя за это должны в первую очередь испанцы. На протяжении всего турнира у них были проблемы с тем, чтобы воплотить свое игровое преимущество в голы.
В игре с итальянцами доминирование команды Луиса Энрике стало ощущаться вскоре после 60-й минуты, на которой итальянцы открыли счет: отличился Федерико Кьеза. Энрике отреагировал на пропущенный мяч заменой - на поле вышел партнер Кьезы по "Ювентусу" Альваро Мората. Испанцы полностью завладели игровым преимуществом и создали два опаснейших момента.
Давление на ворота Джанлуиджи Доннаруммы росло. На 80-й минуте испанцы сумели сравнять счет усилиями Мораты, который по ходу турнира не раз подвергался жесткой критике за свою игру.
Итальянцы в ожидании соперника по финалу
Но стать героем матча испанскому форварду было не суждено. Напротив, именно его промах в серии послематчевых пенальти вывел сборную Италии в финал. "На этом турнире ему пришлось пройти через непростое испытание, но я считаю, что он был великолепен, хорош в созидании, сегодня он забил мяч итальянцам. Я с ним еще не говорил, потому что он ушел на допинг-контроль, но после обязательно это сделаю", - сказал Энрике.
Манчини после игры признал, что его команда в этой встрече вынуждена была сыграть на удержание счета. "Мы изначально знали, что испанцы - мастера по контролю мячом, что они доставят нам проблемы, поэтому нужно было приспособиться к их игре и просто бороться. Футбольные команды атакуют и защищаются, нельзя только атаковать", - сказал он.
О силе духа итальянцев сказал Кьеза, признанный лучшим игроком матча. "Мы терпели как команда, держались вместе до последнего пенальти", - отметил он. Вторил ему и защитник итальянцев Леонардо Бонуччи, назвавший этот матч самым тяжелым в карьере.
Сборная Италии благодаря этому успеху продлила свою беспроигрышную серию до 33 матчей, для повторения мирового рекорда ей нужно не уступить еще в двух играх. Следующая вновь пройдет на "Уэмбли" 11 июля. Соперник итальянцев по финалу Евро-2020 определится 7 июля во встрече команд Англии и Дании.
Сборная Италии за три года сумела совершить впечатляющий скачок. Не попав на чемпионат мира 2018 года, команда под руководством Манчини - бывшего тренера "Зенита" - смогла преобразиться. "Заслуга ребят в том, что они поверили во все это три года назад. Но это еще не конец, мы должны собрать оставшиеся силы и подготовиться к финалу", - добавил Манчини.