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НБА

"Финикс" обыграл "Милуоки" в стартовом матче финальной серии плей-офф НБА

Игра завершилась со счетом 118:105
Пэт Коннотон ("Милуоки") и Кэмерон Джонсон ("Финикс") EPA-EFE/TANNEN MAURY
Описание
Пэт Коннотон ("Милуоки") и Кэмерон Джонсон ("Финикс")
© EPA-EFE/TANNEN MAURY

ТАСС, 7 июля. "Финикс" дома со счетом 118:105 обыграл "Милуоки" в стартовом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Финикса" Крис Пол, набравший 32 очка. Дабл-даблы оформили его одноклубник Деандре Эйтон (22 очка + 19 подборов) и форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо (20 очков + 17 подборов), пропустивший две предыдущие игры команды из-за травмы.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Финикса". Второй матч пройдет в ночь на 9 июля в Финиксе.

"Финикс" вышел в финал плей-офф впервые за 28 лет. В сезоне-1992/93 команда в решающей серии проиграла "Чикаго" (2-4). "Милуоки" вышел в финал впервые с сезона-1973/74, тогда команда уступила "Бостону" (3-4). Клуб становился чемпионом НБА в 1971 году.

По итогам регулярного чемпионата "Финикс" занял вторую строчку в таблице Западной конференции, в первом раунде клуб обыграл действующего чемпиона "Лос-Анджелес Лейкерс" (4-2), во втором - "Денвер" (4-0), в полуфинале - "Лос-Анджелес Клипперс" (4-2). "Милуоки" стал третьим на Востоке и в плей-офф победил "Майами" (4-0), "Бруклин" (4-3) и "Атланту" (4-2).

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